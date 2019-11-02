والدة كريستيانو: المافيا حرمت ابني من الكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت والدة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجود مافيا تسببت في عدم حصد ابنها للمزيد من الكرات الذهبية في مسيرته الكروية.

وتوّج كريستيانو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، 5 مرات من قبل بالتساوي مع منافسه الأرجنتيني اللدود ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

وقالت والدة نجم يوفنتوس، ماريا دولوريس أفيرو، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، وهي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية أكثر من ذلك".

وأضافت "هذا حدث مع رونالدو لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانيًا أو إنجليزيًا، لما فعلوا ذلك معه".

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وشددت "رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة، لا أعرف مدى إمكانية حصوله عليها، لكن إذا قمنا بتحليل ما قدمه الموسم الماضي، فهو يستحقها عن جدارة".

وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.