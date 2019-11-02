طهران: شبكة الكهرباء الإيرانية والسورية ستتصل عبر العراق

وذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية نقلا أردكانيان على هامش التوقيع على مذكرة تعاون مع وزير الكهرباء السوري في وزارة الطاقة، أنه "سيتم أيضاً متابعة اتصال شبكة الكهرباء الإيرانية مع دول أخرى في المنطقة خلال فترة محددة".وأوضح أن "هذه الخطوة بدأت أولاً مع العراق ومزامنة شبكات الكهرباء وستستمر بتوقيع مذكرة التفاهم مع سوريا"، مضيفاً: "نحن نحاول التعاون على نطاق واسع مع دول المنطقة في برنامج طويل الأجل ولن نعتمد فقط على تصدير واستيراد الكهرباء ولكن أيضا على نقل المعرفة والخبرة".

وكان العراق وإيران قد وقعا، أمس الجمعة ( الأول من تشرين الثاني 2019)، على مزامنة تشغيل شبكتي الكهرباء الإيرانية والعراقية لزيادة تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين.

