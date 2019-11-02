الموقف الامني في التحرير والخلاني والسنك والجمهورية

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كشف مصدر امني، السبت، عن الموقف في ساحتي التحرير والخلاني وجسري الجمهورية والسنك وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني بجسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الاول واسفل الجسر"، مبينا ان "الموقف الامني بجسر السنك هو تمركز المتظاهرين عند بناية الكراج، وحركة العجلات طبيعية عند ساحة الخلاني".
وتابع ان "ساحة التحرير تشهد توافد المواطنين اليها، ولا يوجد لغاية الان اي اطلاق لقنابل الغاز المسيلة للدموع".
الصور ادناه لتجمع المتظاهرين على الحاجز الاول في جسرالجمهورية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.