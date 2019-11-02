النفط يقفز أكثر من 3% بدعم من آمال التجارة بين أميركا والصين

أغلقت أسعار النفط، السبت، على ارتفاع بلغ حوالي 3 % بدعم من علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في البلدين. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.01 دولار، أو 3.37 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.63 دولاراً للبرميل. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط. 1.99 دولار، أو 3.67 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.17 دولاراً للبرميل.



وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس يوم الجمعة إن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة. وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس يوم الجمعة إن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة.

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