نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، وجود زيارة حالية لرئيس المجلس القاضي فائق زيدان إلى ايران أو غيرها، في حين دعا مجلس النواب إلى تشريع قانون "ضبط الفوضى الالكترونية".
وأضاف البيان، أنه "بعد أن بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب، بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات".
وأشار البيان، إلى أن "الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقه قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية".
وتابع: "بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب إلى أن تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء إلى كافة المواطنين العراقيين".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الاعلى ينفي زيارة رئيسه لايران ويدعو لتشريع قانون ضبط الفوضى الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.