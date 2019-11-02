بالصور.. تجدد التظاهرات في الناصرية

تجددت، صباح اليوم السبت، التظاهرات المطالبة بـ "الحقوق المشروعة" في محافظة ذي قار. وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من أهالي محافظة ذي قار خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة جديدة قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

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