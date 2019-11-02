البشير يمثل أمام المحكمة للمرة التاسعة في قضايا فساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت، صباح السبت، الجلسة التاسعة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضايا فساد بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت بالخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتعد الجلسة التاسعة هي الأخيرة المخصصة للاستماع إلى شهود الدفاع بتهم "الثراء الحرام"، والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية.

وحسب متابعات "العين الإخبارية"، فإن جلسة السبت من المقرر أن تستمع لشهود الإثبات حول أوجه صرف الأموال التي ضبطت بحوزة الرئيس السوداني المخلوع.

يشار إلى أن وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم المخلوع عبدالرحيم محمد حسين مثل، السبت الماضي، كشاهد دفاع عن البشير في الجلسة التي عقدت بمعهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت.

وأصدرت المحكمة أمراً بالقبض على المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم، تحت المادة (94) من القانون الجنائي، بعدما رفض المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن البشير.