رئيس "مراقبي الانتخابات" في بوليفيا يستقيل بعد مقال انتقد موراليس

أعلن رئيس مراقبي منظمة الدول الأمريكية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا أرتورو اسبينوسا استقالته بعد أن أقر بكتابة مقالات تنتقد الرئيس إيفو موراليس.

ووافقت حكومة بوليفيا على السماح لمنظمة الدول الأمريكية بإجراء مراجعة لنتائج الانتخابات، حيث أعلنت الحكومة، الإثنين الماضي، إنشاء "لجنة تتسم بالشفافية" من أجل المشاركة في عملية المراجعة.

وقال اسبينوسا، وهو محامٍ وأستاذ جامعي مكسيكي في تغريدة: "قررت الانسحاب من بعثة المراقبة لعدم التأثير على موقفي الحيادي".

وأضاف أنه كان يفترض أن يطلع منظمة الدول الأمريكية على مواقفه العلنية السابقة بشأن العملية الانتخابية في بوليفيا.

بدوره، أكد مكتب منظمة الدول الأمريكية في لاباز صحة الاستقالة.

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وكان الإعلام البوليفي قد أعلن أن اسبينوسا نشر، الأسبوع الماضي، مقالا كشف فيه عن رأيه في الانتخابات في بوليفيا، وانتقد فيه الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس، متهما إياه بالسعي إلى البقاء في السلطة بأي ثمن.

وتقوم منظمة الدول الأمريكية بإجراء تحقيق حول العملية الانتخابية في بوليفيا، انطلق الخميس الماضي وسيستمر أسبوعين، بطلب من حكومة موراليس، لكن المعارضة ترفضه.

وأغلق متظاهرون في بوليفيا، الإثنين الماضي، الشوارع والطرق احتجاجا على فوز الرئيس موراليس في الانتخابات الرئاسية، مطالبين بإجراء جولة ثانية أو انتخابات جديدة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة للحكومة بالقيام بعمليات تزوير واسعة النطاق.

وتم إعلان فوز موراليس في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث منحته النتائج الرسمية 47% من الأصوات مقابل 35.5% لصالح خصمه الليبرالي كارلوس ميسا.

وتعهد ميسا في بداية هذا الأسبوع بأن تستمر الاحتجاجات إلى أن يعترف موراليس بأن الحكومة قد تلاعبت في نتائج الانتخابات.

ونظم المتظاهرون وقفة أمام المحكمة الدستورية التي سمحت لموراليس بخوض الانتخابات على الرغم من الدستور الذي يمنعه من السعي لفترة رئاسية رابعة.

وموراليس، هو أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا والرئيس الأطول بقاء في المنصب في البلاد، قد فاز بالفعل في 3 انتخابات رئاسية من الجولة الأولى.