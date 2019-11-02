أمريكا ترفض مقترح روسيا والصين بمنع عسكرة الفضاء

أعلنت موسكو أن واشنطن ترفض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، المتعلق بمنع عسكرة الفضاء الخارجي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، إن "الولايات المتحدة بمفردها تقريبا ترفض بدء محادثة حول الاقتراح الذي تقدمت به موسكو وبكين لمؤتمر نزع السلاح، لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي".

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يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح كان قد أجرى مناقشات، في وقت سابق بجنيف، امتدت ليومين حول سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

واستهدف النقاش تقريب مواقف الدول للنهوض بمسألة منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، واستكشاف كيفية استخدام الأدوات الحالية والفرص والخيارات الجديدة التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وكانت أمريكا انسحبت من مؤتمر نزع السلاح في مايو/أيار من العام الجاري؛ احتجاجا على تولي فنزويلا الرئاسة الدورية للمنتدى الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، تماما مثلما فعلت قبل عام عندما تولت سوريا الرئاسة الدورية.