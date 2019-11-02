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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد: نطلق مشروعاً جديداً هدفه نقل قصة الإمارات للعالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
أبوظبي - الخليج 365
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الاخوة والأخوات، نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً".
وأضاف بن راشد في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "هدفه نقل قصة الإمارات للعالم".
وتابع "مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات ، هوية إعلامية جديدة ، تعبر عن تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا ... ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".
ومضى "سنشكل فريقاً من 49 مبدعاً إماراتياً 7 مبدعين من كل إمارة ، ليساعدونا في تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات نروي من خلالها قصتنا لـلعالم ... وهدفنا اطلاقها قبل نهاية العام ... لتبدأ عشريتنا التنموية في 2020 بشكل جديد وهوية متجددة".
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