مسئولون أمريكيون يثيرون شكوكا حول وجود علاقة تربط تركيا بداعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثار مسؤولون استخباراتيون أميركيون شكوكًا حول وجود علاقة تربط تركيا بتنظيم داعش الإرهابي، مشيرين إلى أن الدليل على ذلك هو أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، قُتِلا في محافظة إدلب في مواقع قريبة جدًّا من الحدود التركية، وحيث توجد قوات عسكرية تركية وأخرى موالية لها في تلك المناطق.



ووفق "سكاي نيوز عربية": فإنه على الرغم من أن سؤالًا بقي مطروحًا لسنوات حول نقاط الالتقاء والتقاطع المحتملة بين تركيا وتنظيم داعش، فإن الإجابة عنه ظلّت غير شافية، سواء بتأكيد وجود تلك العلاقة أو نفيها، مع أن الشواهد عليها بقيت كبيرة.

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لكن مقتل البغدادي، ومن بعده المتحدث باسم التنظيم، لم يقتل السؤال، ولا قضى على الشبهات، بل أعادهما أكثر قوة عن ذي قبل.

يذكر أن البغدادي قُتل في عملية عسكرية أميركية في بلدة بايرشا في محافظة إدلب، التي يخضع معظمها لفصائل مسلحة موالية لأنقرة، كما تنتشر عبرها العشرات من نقاط المراقبة التركية. أما المهاجر فقُتل في نقطة أكثر قربًا، وهي بلدة جرابلس الحدودية، والتي تسيّر فيها تركيا دوريات عسكرية.