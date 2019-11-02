شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبو ظبي يعلن إطلاق مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إطلاق مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولة الإمارات.

وقال بن زايد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا. Advertisements وأضاف بن زايد: سيجتمع ٧ مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم. وتابع قائلا: نحن في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي ولابد أن نمتلك أدوات إضافية وجديدة تعزز تفاعلنا مع شعوب العالم وتعكس قيمنا الحضارية والإنسانية.

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