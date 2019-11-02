مقتل قيادي بارز في قاعدة اليمن بقصف أمريكي شمال مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ مأرب

لقي عنصر من تنظيم "القاعدة"، أمس الجمعة، مصرعه، بقصف شنته طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وأكدت مصادر مطلعة أن طائرة من دون طيار استهدفت بغارة سيارة أثناء مرورها بقرية ريدان شمال مدينة مأرب.

ووفق المصادر نفسها، فقد أسفرت الغارة عن احتراق السيارة ومقتل اثنين كانا على متنها هما خميس بن عرفج وشقيقه تركي.

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ولم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية اليمنية بشأن العملية.

ويعد خميس بن عرفج" أحد القيادات البارزة والخطيرة في "القاعدة"، ويعد أحد قيادات الصف الأول في التنظيم باليمن.

وتداولت حسابات تابعة للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ مقتل خميس وتركي بن عرفج إثر غارة أمريكية.

وتشن طائرات أمريكية من دون طيار بين الحين والآخر، ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر نشطة في تنظيم "القاعدة" بمناطق مختلفة من اليمن.