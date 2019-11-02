داعش يعلن عن أول عملية له بعد تعيين زعيمه الجديد

الموجز

شن مسلحون تابعون لتنظيم داعش هجوماً إرهابياً، في أول عملية تعيين زعيم التنظيم الجديد "أبو إبراهيم القرشي" خلفاً لأبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا الأسبوع الماضي.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان لها أمس الجمعة، إن عناصر من داعش شنوا هجوماً على نقطة تفتيش للجيش العراقي شمالي بغداد.

وأضاف البيان أن الخجوم الإرهابي أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة 5 آخرين.

وأوضح البيان أن المسلحين استخدموا في العملية أسلحة خفيفة وعبوتين ناسفتين عندما هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة الطارمية.

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من جانبه، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم في بيان أصدره الجناح الإعلامي للتنظيم.

ويعد هذا الهجوم هو الأول لداعش بعد اعتراف التنظيم بمقتل أبو بكر البغدادي وتعيين "القرشي" زعيماً جديداً له.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنها تتابع التغييرات في قيادة تنظيم داعش بعد مقتل البغدادي، وتعمل على معرفة دور القائد الجديد للتنظيم ومن أين جاء.

وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر" قال فيها إن "لداعش زعيماً جديداً ونحن نعرف بالتأكيد من هو!".