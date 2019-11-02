نصرالله: الشعب عبر عن غضبه ونزل الى الساحات في زمن حكم الاقوياء

اعتبر المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "ازمة اركان ​السلطة​ تتلخص بالاتي: شعب عبر عن غضبه ونزل الى الساحات والطرقات في زمن "حكم الاقوياء" من دون استئذانهم... هو الغرور المتحكم باصحاب الكراسي في كل زمان ومكان..

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