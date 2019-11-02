شلالا: هدف عدم الدعوة للاستشارات هو الاتفاق على التكليف وشكل الحكومة

لفت مدير المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري ​رفيق شلالا​ في حديث اذاعي الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون عندما خاطب الموجودين بالساحات قال لهم ان وجعهم هو وجعه وقسم كبير من مطالب الموجودين موجودة بمشاريع واقتراحات قوانين قدمها الرئيس عون عندما كان رئيس تكتل ويتابعها وهو رئيس للجمهورية"، مشيرا الى أنه "في الذكرى الثالثة لانتخابه رئيسا، تعهد ببذل كل الجهود لاقامة الدولة المدنية ومحاربة الفساد فهذا التزام ما يعني ان التعهدات التي التزامها الرئيس عون سيعمل على تنفيذها ومن يعرف العماد عون يدرك أنه لم يعد الا ووفى".

وأوضح أن "دور الرئيس عون هو اجراء استشارات لتكليف رئيس حكومة ودور رئيس الحكومة هو اجراء استشارات لتأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية والرئيس عون حدد مواصفات الوزراء ورئيس الحكومة المكلف عندما يكلف لا بد أن يأخذ هذه المواصفات بعين الاعتبار عند التأليف خصوصا وان الرئيس عون استمع الى مطالب الناس"، مؤكدا ان "شكل الحكومة سيتم بالتفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لاصدار المراسيم".

وأكد أن "المشاورات مستمرة بين الكتل النيابية والشخصبات المعنية بالملف الحكومي"، لافتا الى أن "توقيت الاستشارات النيابية لم يحدد بعد لأن الرئيس عون يريد افساح المجال للكتل النيابية للتشاور والاتفاق حول اسم رئيس الحكومة الذي سيكلف وشكل الحكومة"، معتبرا أن "الحكومة المقبلة ليست عادية خصوصا وأن البلاد مرت بظرف استثنائي".