توفيق الهندي: على جعجع أن يعتذر من الشعب اللبناني ويعتزل السياسة

لفت المستشار السابق لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع، توفيق الهندي، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن "جعجع طرح بخصوص المطالبة بـ"حكومة غير شكل" وإنتقاده الحكومات السابقة يشكل إستخفاف بعقول الناس"، مشيرا الى أن "جعجع يتغاضى عن موازين القوى وعن أن حزب الله لا يزال ممسك بالسلطة في لبنان وأن الآليات الدستورية لا يمكنها إلا أن تنتج حكومة تمثل إرادة الغالبية البرلمانية، علما أن هذه الغالبية لن تتخلى عن تسلطها على السلطة وأن الشارع يفتقد إلى قيادة، وليس بإمكانه أن يفرز قيادة حكيمة بوقت ضيق فيما الأحداث تحتم السرعة، قيادة يمكنها أن تكسر ميزان القوى أو أقله تعدل به بقدر معقول، في ظل وضع دولي وإقليمي عاجز وغير راغب بدعم الإنتفاضة الشعبية".
وسأل الهندي: "لماذا طرح جعجع نفسه عراب التسوية-الصفقة ولماذا شارك في هذه الحكومة والتي سبقتها وأكد أن ما فعله كان عين الصواب وهاجم من رفضها؟"، معتبرا أن "جعجع أساء التقدير سابقا، لذا عليه أن يعترف بهذا الخطء الجسيم ويعتذر من الشعب اللبناني عن فعلته التي ساهمت بوصول الوضع إلى ما وصل إليه ويعتزل السياسة لأنه ليس أهلا لها".
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