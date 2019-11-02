استقالة 5 اعضاء في بلدية مراح السفيرة

اصدر الاعضاء المستقيلون في بلدية مراح السفيرة في قضاء المنية- الضنية بيانا اعلنوا فيه ان "استقالتهم اتت رغبة منهم بتصحيح العمل البلدي في القرية ومن اجل تحصين العمل المؤسساتي ومنعا للكيل بمكيالين".
والاعضاء المستقيلون 5 من اصل 9، وهم: عبد القادر ملحم، علي رمضان، محمد عواد، هيثم عود وسايد سليمان.
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