استقالة 5 اعضاء في بلدية مراح السفيرة

اصدر الاعضاء المستقيلون في بلدية مراح السفيرة في قضاء المنية- ​الضنية​ بيانا اعلنوا فيه ان "استقالتهم اتت رغبة منهم بتصحيح العمل البلدي في القرية ومن اجل تحصين العمل المؤسساتي ومنعا للكيل بمكيالين".

والاعضاء المستقيلون 5 من اصل 9، وهم: عبد القادر ملحم، ​علي رمضان​، محمد عواد، هيثم عود وسايد سليمان.