النشرة: دورية إسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياح الحدودي

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أن دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر، مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياح الحدودي إنطلاقا من محور الوزاني وحتى وادي العسل، مرورا بالشطر الشمالي اللبناني من بلدة الغجر والعباسية. وشوهد عناصر الدورية يتوقفون عند البوابات الحديدة المثبتة في السياج لتفقد أجهزة المراقبة عليها.
وفي الجانب اللبناني، سجل حركة لافتة لدوريات مؤللة ونقاط مراقبة مشتركة من الجيش وقوات اليونيفيل، بنقاط قريبة من السياج خاصة في محاور عين عرب وسهل الماري والمجيدية وبسطرة لمراقبة الوضع.
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