النشرة: دورية إسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياح الحدودي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر، مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياح الحدودي إنطلاقا من محور ​الوزاني​ وحتى وادي العسل، مرورا بالشطر ​الشمال​ي اللبناني من ​بلدة الغجر​ و​العباسية​. وشوهد عناصر الدورية يتوقفون عند البوابات ​الحديدة​ المثبتة في السياج لتفقد أجهزة المراقبة عليها.

وفي الجانب اللبناني، سجل حركة لافتة لدوريات مؤللة ونقاط مراقبة مشتركة من ​الجيش​ و​قوات اليونيفيل​، بنقاط قريبة من السياج خاصة في محاور ​عين عرب​ وسهل ​الماري​ والمجيدية وبسطرة لمراقبة الوضع.