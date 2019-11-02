النشرة: جريح بحادث صدم على تقاطع إيليا- صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​سيارة​ صدمت دراجة كهربائية على تقاطع ايليا ما أدى إلى إصابة سائقها وعملت سيارة اسعاف على نقله الى احدى ​المستشفيات​.

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