عريجي: على الاحزاب السياسية أن تأخذ بعين الاعتبار التحركات الاخيرة

لفت الوزير السابق ​روني عريجي​ في حديث اذاعي الى ان "ما حدث في الايام الماضية لن ينتهي بسرعة حتى ولو خرجت الناس من الطرقات"، مشددا على "ضرورة أن تأخذ الاحزاب السياسية بعين الاعتبار ما حصل "، آملا "حصول التغيير في التعاطي السياسي في ​لبنان​"، مشيرا الى أنه "حتى الان لم تظهر الصورة الحقيقية لشكل ​الحكومة​ والطروحات عديدة".

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