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جبارة: لن يكون لدينا القدرة على تسليف القطاع العام بعد تعميم مصرف لبنان

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لفت نقيب مستوردي الادوية ​كريم جبارة​ في حديث اذاعي الى أنه "وفي أوج الازمة والاعتصامات وزعنا الادوية"، مضيفا: "​المصارف​ لم يعد لديها القدرة أن تسلف ​القطاع الخاص​ كما في السابق وهذا لأن نسبة الودائع خفت وهذا سيؤدي الى عدم قدرتنا على تسليف ​القطاع العام​ و​المستشفيات​ وبالتالي سنطلب من المستشفيات أن تدفع فواتيرها على الفور".

وأكد أن "التعميم الذي صدر عن ​مصرف لبنان​ بفتح اعتمادات ب​الدولار​ لاستيراد ​المحروقات​ و​القمح​ و​الأدوية​ يحل ازمة الدولار ولكنه يكلف المستورد ثلث مدخوله".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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