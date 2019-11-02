لفت نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة في حديث اذاعي الى أنه "وفي أوج الازمة والاعتصامات وزعنا الادوية"، مضيفا: "المصارف لم يعد لديها القدرة أن تسلف القطاع الخاص كما في السابق وهذا لأن نسبة الودائع خفت وهذا سيؤدي الى عدم قدرتنا على تسليف القطاع العام والمستشفيات وبالتالي سنطلب من المستشفيات أن تدفع فواتيرها على الفور".
وأكد أن "التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان بفتح اعتمادات بالدولار لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية يحل ازمة الدولار ولكنه يكلف المستورد ثلث مدخوله".
كانت هذه تفاصيل خبر جبارة: لن يكون لدينا القدرة على تسليف القطاع العام بعد تعميم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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