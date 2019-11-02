جبارة: لن يكون لدينا القدرة على تسليف القطاع العام بعد تعميم مصرف لبنان

لفت نقيب مستوردي الادوية ​كريم جبارة​ في حديث اذاعي الى أنه "وفي أوج الازمة والاعتصامات وزعنا الادوية"، مضيفا: "​المصارف​ لم يعد لديها القدرة أن تسلف ​القطاع الخاص​ كما في السابق وهذا لأن نسبة الودائع خفت وهذا سيؤدي الى عدم قدرتنا على تسليف ​القطاع العام​ و​المستشفيات​ وبالتالي سنطلب من المستشفيات أن تدفع فواتيرها على الفور".

وأكد أن "التعميم الذي صدر عن ​مصرف لبنان​ بفتح اعتمادات ب​الدولار​ لاستيراد ​المحروقات​ و​القمح​ و​الأدوية​ يحل ازمة الدولار ولكنه يكلف المستورد ثلث مدخوله".