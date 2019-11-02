زياد أسود عن "القوات": استقالوا ويريدون البقاء بحكومة تصريف الاعمال

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في حديث اذاعي الى انه "يمكن أن نرمي أرقام عن اعداد المتظاهرين واذا نزل فعلا مليون شخص الى الساحات لكانوا وصلوا ​جل الديب​، ب​الذوق​ ب​طرابلس​ وصولا الى ​طرطوس​"، لافتا الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ فرق بين ​التظاهرات​ العفوية القائمة على شعب فقير يريد ​الدواء​ بينما هناك أناس لديهم أهداف غير الاهداف المحقة للشعب اللبناني بريئة"، مسائلا " لماذا استقال وزراء ​القوات​ وما علاقتهم بالتحركات"، مضيفا: " البارحة استقالوا واليوم يريدون ان يبقوا في حكومة تصريف الاعمال"، مؤكدا أنهم "يكذبون على اللبنانيين".

وشدد على ان "هناك الكثير بين الثورة التي لديها مبادئ وبين تجارة المخدرات وغيرها"، لافتا الى أن "ولا في اي مرة خرج رئيس للجمهورية أو اي رئيس واستمع الى مطالب الناس وهذه سابقة في ​تاريخ لبنان​".

وعن الشتائم الموجهة الى وزير الخارجية جبران باسيل، أشار الى أنه "واضح أن الشتائم الموجهة ضده مبرمجة"، متسائلا "هل رأوا جبران باسيل في هذا الحراك لأنه أزعج البعض أم لأنه مرتكب؟"