قوى الامن الداخلي تحبط عملية تهريب 20 كلغ من الكوكايين الى لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ أنه "بعد عمليات رصد دامت لعدة أشهر، أحبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي بعملية نوعية تهريب 20 كلغ من الكوكايين الخام تقدر قيمتها بملايين الدولارات الى لبنان".

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