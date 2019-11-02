إسرائيل تحتفي بيهودي "أنقذ حياة ملايين المصريين"

احتفى حساب إسرائيل بالعربية التابع ل​وزارة الخارجية الإسرائيلية​ على مواقع التواصل الاجتماعي بطبيب يهودي قال الحساب إنه "أنقذ حياة ملايين المصريين".

واشار الحساب الى إن "طبيبا يهوديًا ولد في مصر، أنقذ حياة ملايين المصريين، حيث ابتكر عقار سوفالدي لعلاج فيروس ​الكبد​ الوبائي سي".

وأوضح "إسرائيل بالعربية"، إن ريموند شينازي، اليهودي المولود في مصر، ابتكر العقار وباعه لمصر بسعر أقل من سعره في ​الولايات المتحدة​.