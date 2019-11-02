أكد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد ضرورة وحدة صف دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" وأن تتحدث بصوت واحد "حتى لا نتعرض لما لا نريده".
وقال مهاتير في كلمة أمام قمة "آسيان" فى العاصمة التايلاندية بانكوك، إنه يتعين على دول الرابطة، التي تضم أكثر من 650 مليون نسمة، تعزيز أسواقها ليكون صوتها أقوى على الساحة العالمية. وأضاف أنه بإمكان دول الرابطة التعلم من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرد على ما تتعرض له، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة فى الغرب لمقاطعة زيت النخيل الماليزي.
اضاف مهاتير: "في حال إقدامكم على خفض وارداتكم من زيت النخيل الماليزى، فإننا سوف نخفض بعض وارداتنا منكم، بنفس القدر، سنفعل مثل ما يفعله ترامب". وأوضح: "إننا لا نريد الدخول فى حرب تجارية، غير أنه في بعض الأحيان، عندما يقومون بإجراءات لا تروق لنا، فإننا سوف نضطر إلى القيام بما لا يروق لهم، وعلينا أن نتحدث دائما بصوت واحد، وفى حال تحدثت بمفردك، عندئذ سوف تتعرض لما لا تريد".
كانت هذه تفاصيل خبر مهاتير محمد يدعو إلى وقوف دول رابطة “آسيان” صفا واحدا على الساحة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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