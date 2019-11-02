عاصفة في كندا تقتل شخصاً وتقطع الكهرباء عن مليون منزل

قتل شخص وانقطعت ​الكهرباء​ عن ما يقرب من مليون منزل بسبب عاصفة قوية ضربت مقاطعة ​كيبيك​ في كندا.

واوضح وزير ​الأمن العام​ بالمقاطعة جينيفيف جيلبولت في بيان، إن العاصفة أجبرت السلطات على إغلاق طرق، وحدثت انهيارات طينية و​فيضانات​ في جميع أنحاء المقاطعة مع سقوط ​أمطار​ غزيرة .

وأكد جيلبولت أن رجلا يبلغ من العمر 63 عاما لقي حتفه في منطقة برومونت على بعد 85 كيلو مترا شرق مدينة مونتريال بعد أن سقطت عليه شجرة بسبب قوة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 100 كيلو متر في ​الساعة​ .

من جانبه قال رئيس قسم توزيع الكهرباء بالمقاطعة إريك فيليون في ​مؤتمر​ صحفي إن العاصفة تركت 360 ألف منزل بلا كهرباء حول منطقة مونتريال وصولا إلى الحدود الأمريكية كما انقطعت الكهرباء عن 125 ألف منزل بمدينة كيبيك.

وأوضح فيليون أن الأمر قد يستغرق عدة أيام لاستعادة شبكة الكهرباء بالكامل، مضيفا إننا أمام وضع استثنائي وقد تضطر بعض المنازل في المناطق التي تعرضت لأضرار إلى الانتظار حتى الأسبوع المقبل لعودة الكهرباء إليها.