خارجية ايران: العقوبات الأميركية المكررة على كيانات إيرانية دليل ضعف

اعتبر المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ ان "​العقوبات الأميركية​ المكررة، على كيانات إيرانية دليل على ضعف ​واشنطن​ وعجزها في الدبلوماسية، ولن تحقق أهدافها". ورأى أن "السلك الدبلوماسي الأميركي بات عاجزا عن إيجاد حلول دبلوماسية منطقية، وغدا لا يتوسل سوى بالقوة و​الإرهاب​ الاقتصادي".

وأكد موسوي "أن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر فرض عقوبات مكررة وغوغائية على ​طهران​"، لافتا إلى أنه يتوجب على ​الولايات المتحدة​ العودة إلى ​الاتفاق النووي​ بدلا من "فرض عقوبات مكررة والمزيد من الغرق في أوهام صنعتها بنفسها".

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​، أعلنت أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد طهران.