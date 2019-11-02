خارجية ايران: العقوبات الأميركية المكررة على كيانات إيرانية دليل ضعف

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي ان "العقوبات الأميركية المكررة، على كيانات إيرانية دليل على ضعف واشنطن وعجزها في الدبلوماسية، ولن تحقق أهدافها". ورأى أن "السلك الدبلوماسي الأميركي بات عاجزا عن إيجاد حلول دبلوماسية منطقية، وغدا لا يتوسل سوى بالقوة والإرهاب الاقتصادي".
وأكد موسوي "أن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر فرض عقوبات مكررة وغوغائية على طهران"، لافتا إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي بدلا من "فرض عقوبات مكررة والمزيد من الغرق في أوهام صنعتها بنفسها".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد طهران.
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