استقالة رئيس مراقبي منظمة الدول الأميركية للانتخابات في بوليفيا

اسماء السيد - لاباز: أعلن رئيس مراقبي منظمة الدول الأميركية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا استقالته الجمعة بعدما أقرّ بكتابة مقالات تنتقد الرئيس إيفو موراليس.
غرّد أرتورو أسبينوسا، وهو محام وأستاذ جامعي مكسيكي، قائلًا "قررت الانسحاب من بعثة المراقبة لعدم التأثير على موقفي الحيادي". أضاف "كان يفترض بي أن أطلع منظمة الدول الأميركية بمواقفي العلنية السابقة بشأن العملية الانتخابية في بوليفيا".
وأكد مكتب منظمة الدول الأميركية في لاباز لفرانس برس صحة هذه التغريدة. أورد الإعلام البوليفي أن أسبينوسا نشر في الأسبوع الماضي مقالًا كشف فيه رأيه في الانتخابات في بوليفيا، انتقد فيه الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس، متهمًا إياه بالسعي إلى البقاء في السلطة بأي ثمن.
تحقيق منظمة الدول الأميركية حول العملية الانتخابية في بوليفيا، الذي انطلق الخميس، وسيستمر أسبوعين، طلبته حكومة موراليس ورفضته المعارضة.
وكانت أولى الأرقام الجزئية مساء الاقتراع في 20 أكتوبر تشير إلى دورة ثانية بين موراليس، الذي يحكم البلاد منذ 2006، وخصمه الليبرالي كارلوس ميسا.
لكن نتائج جديدة نشرت في اليوم التالي أعلنت فوز موراليس، ما أثار شكوكًا لدى المعارضة والمراقبين الدوليين بحصول عمليات غش.
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