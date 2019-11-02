شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تناقش تعديل تشريعات أبرزها "الخدمة المدنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، رئيس اللجنة، 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون وعدد من طلبات الإحاطة الخاصة بقضايا عمالية.

وتناقش لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها يوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى وأكثر عشر أعضاء المجلس، بشأن إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية، وطلبات إحاطة مقدمة بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.

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وتنظر اللجنة خلال اجتماعيها يومى الاثنين والثلاثاء، مشروعات قوانين بشان ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير، والبرنامج القومى لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، وبشأن العمالة الموسمية، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن التثبيت وصرف مرتبات، وتعديل الشكل التعاقدي) للعاملين بالتشجير، واعتماد التقاوي والبرنامج القومي لإبادة الذبابة الفاكهة بوزارة الزراعة والعاملين في مشاريع الخبز والنظافة وغيرها.