شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا: زيادة أسعار الأعلاف تهدد الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، والاهتمام بملف الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح طوبيا، أن الفترة الأخيرة ومع زيادة أسعار المستلزمات الزراعية نتج عنها زيادة فى أسعار الأعلاف، مما نتج عنها عزوف بعض الفلاحين عن تربية المواشى، نتيجة عدم القدرة على توفير الأعلاف، لافتًا إلى تفاوت الأسعار بين التجار من منطقة لأخرى، وذلك بسبب عدم وجود رقابة صارمة عليهم، مما يفتح الباب أمام السوق السوداء فى التلاعب بالأسعار.

وطالب عضو مجلس النواب، بخطة عاجلة من الدولة بجدول زمنى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف، وفقًا لجدول زمنى، وذلك من خلال زيادة مساحات الأراضى المنزرعة ذرة، بالإضافة لتشجيع المزارعين، وذلك من خلال وضع هامش ربح مناسب، وفقًا للتكلفة الإنتاجية للمحصول، وحث الفلاحين على ذلك، والاهتمام بملف الأعلاف وتوفير اعتمادات مالية لازمة.