أمن الجيزة يلاحق مروجي المخدرات وحائزي السلاح بحملة مكبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعدت إدارة البحث الجنائي بالجيزة حملات مكبرة بمختلف القطاعات؛ لفرض السيطرة الأمنية.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة، التي وجه بها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 24 تاجر مواد مخدرة، بحوزتهم كميات من الإستروكس، والهيروين، والحشيش، والبانجو، والأقراص المخدرة.

كما ألقى رجال المباحث خلال الحملة، القبض على عاطل، بحوزته سلاح ناري بدون ترخيص، اعترف بحيازته بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.