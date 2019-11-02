محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس عادل عباس، اليوم السبت، الانتهاء من حفر بئر شمال غرب مدينة بلاط، لزراعة 250 فدانًا.
وأكد رئيس الوحدة المحلية، انتخاب وتشكيل مجلس إدارة لشركة مساهمة مكون من 7 شباب يمثلون 50 شابًا، لتنفيذ مشروع استصلاح المساحة المخصصة للبئر بواقع 5 فدان لكل شاب وفتاة بإجمالي 250 فدانًا.
وأضاف عادل عباس، أنه جري تسوية قطع الأراضي بالمشروع، تمهيدًا لزراعتها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي الإعداد لتسليم بئر جوفي آخر غرب مدينة بلاط للشباب لزراعة مساحات إضافية من الأراضي القابلة للزراعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حفر بئر لاستصلاح 250 فدان بواحة بلاط في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.