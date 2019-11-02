إيران: تكرار العقوبات الأمريكية دليل ضعف وعدم كفاءة

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب ا):
قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، إن تكرار العقوبات الأمريكية ضد بلاده لن يحقق أهدافها، مشيرا إلى أن ذلك يعد دليلا على الضعف وعدم الكفاءة الدبلوماسية.
وأضاف: "للأسف ، الجهاز الدبلوماسي الأمريكي غير قادر على تنفيذ مبادرات دبلوماسية ومعقولة، ويعتمد فقط على القوة والإرهاب الاقتصادي"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وقال موسوي إن على الولايات المتحدة أن تكف عن الانغماس في أوهامها والعودة إلى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ، بدلاً من العقوبات والفوضى المتكررة التي من المؤكد أنها لن تحقق أهدافها.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس الجمعة تمديد عقوبات على قطاع البناء الإيراني.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران شملت قائد الثورة الإٍسلامية على خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وعشرات الأشخاص الآخرين و جهات أخرى تابعة للحرس الثوري الذي أدرجته على قائمة الإرهاب.
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