بائع خضروات يختطف طفلًا لطلب فدية بسوهاج.. ويعترف: "أبوه في الكويت"​

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

حرر مدير مدرسة بمساعدة الأهالي، اليوم السبت، طفلًا احتجزه بائع خضروات بمنزله، لطلب فدية من أسرته، بدائرة مركز البلينا، بمحافظة سوهاج.

تلقى العميد وائل مراد، مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا من "عبداللاه. م" 45 عامًا، مدير مدرسة، بقيام "جمال. ع" 48 عاماً بائع خضروات، باحتجاز نجل شقيقه "يوسف. ع" 9 سنوات، داخل منزله وتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط البائع وتحرير الطفل دون تعرضه لمكروه.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة لطلب فدية مالية مقابل إعادة الطفل لأسرته، لمروره بضائقة مالية وعلمه بأن والده يعمل بدولة الكويت.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 6842 إداري المركز لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيقات.