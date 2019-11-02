بـ11 مليون جنيه.. دعم شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية في الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلن رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم السبت، تنفيذ مشروع دعم الشبكة الكهربائية، بالمنطقة الصناعية غرب المدينة.

وأكد الطماوي، تنفيذ المشروع عن طريق قطاع الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة 11 مليون جنيه، ويشمل تركيب أكشاك قدرات مختلفة، ومد كابلات جهد متوسط ومنخفض، ولوحات وأعمدة إنارة.

وأضاف رئيس مركز الخارجة، أن المشروع ينتهي في ديسمبر 2020، ليدخل الخدمة مباشرة بالمنطقة الصناعية بهدف استكمال دعم الشبكة الكهربائية بها.

الجدير بالذكر، أن مساحة المنطقة الصناعية بالخارجة ١٨٠ فدان، بمسافة تبعد ٢ كيلو متر عن مركز الخارجة، بواقع ٧خلايا صناعية تضم ٣٩ مشروعًا تجاريًا وغذائيًا وتعدينيًا، ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل وبنية أساسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار.