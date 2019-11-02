تطوير الذات وصفات القائد.. الوادي الجديد تطلق برامج لمواجهة التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن تنفيذ 3 برامج ودورات للشباب داخل وخارج المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، انتهاء المديرية من تنفيذ برنامج "بالأخلاق نرتقي.. صحح مفاهيمك"، لشباب واحة الداخلة بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة موط، بمشاركة رجال الأزهر، للحديث حول أهمية الأخلاق والقدوة في المجتمع، وكيفيه مواجهة الأفكار الهدامة من وجهة نظر الإسلام.

وقال بهاء شوقي، إن المديرية تشارك اليوم السبت، وحتى السادس من نوفمبر الجاري، في الدورة التدريبية لانتخابات برلمان الطلائع والشباب الالكتروني بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بوفد يضم كل من مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومسئول برلمان الطلائع والشباب، ومسئول التوثيق بمركز المعلومات بالمديرية.

وأشار مسئول وزارة الشباب والرياضية بالوادي الجديد، أن المديرية تنفذ دورة تدريبية للقيادة وتطوير الذات للشباب، على أن يكون سن الشباب المشارك من ١٨ وحتى ٣٥ سنة، وسيحاضر في الدورة أحد المدريين بوزارة الشباب والرياضة حول صفات القائد، وتنمية المهارات للشباب المشارك، وتعقد بمقر بمركز شباب الخارجة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري.