الحريري يعود إلى الأضواء مجددًا

كشف نائب رئيس ​المجلس النيابي،​ ​ايلي الفرزلي، يوم أمس الجمعة​ أن هناك اتجاه لإعادة تكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال الفرزلي خلال مقابلة تلفزيونية على قناة المنار: "لا شيء اسم عالق أو غير عالق، أنا رأيي الشخصي الأمور تتجه إلى تكليف الرئيس الحريري، ولا نستطيع أن نستبق الأمور".

وأضاف الفرزلي قائلا: "بكير، هذا

الموضوع لا زال مدار نقاش عميق، ولا يوجد طرف يطرح أمورا استفزازية أو يحدد معايير لوحده، المسألة تعود للأحزاب التي ستسمّي الوزراء وهي تقدر الموقف وتتخذ القرار، وأعتقد أنها تدرك ​حساسية​ وخطورة الوضع".

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وعن رؤيته للموقف المستقبلي بشأن التأليف الحكومي عبر قائلا: "أنا لست

متشائما".

وشلت الاحتجاجات كل لبنان منذ 17 أكتوبر في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية مع استمرار إغلاق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن، الثلاثاء استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".