استدعاء وزير الطاقة الأميركي للشهادة في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب

قال مسؤول يعمل في التحقيق المتعلق بمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه تم استدعاء كل من وزير الطاقة الأميركي ريك بيري والقائم بأعمال مدير الميزانية بالبيت الأبيض راسيل فوتل للإدلاء بأقواله الأسبوع المقبل في التحقيق.

وأضاف المسؤول أنه طُلب من بيري وفوتيل المثول يوم الأربعاء في جلسة مغلقة أمام لجان مجلس النواب التي تحقق في هذا الأمر.

وقال المسؤول إنه تم أيضا استدعاء كل من أولريش بريشبول مستشار وزارة الخارجية وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الإدلاء بشهادته يوم الأربعاء.

ويواجه ترامب اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذي شغل منصباً في مجلس إدارة بوريسما لمدة خمس سنوات حتى أبريل من العام الجاري.

اقرأ أيضاً.. "النواب" الأميركي يصوت رسمياً اليوم على قرار بشأن تحقيق عزل ترامب