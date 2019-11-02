كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول شاحنة الموت البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الشرطة البريطانية، بيانًا جديدًا كشفت فيه تفاصيل جديدة، المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في نهاية أكتوبر الماضي وعثر على جثثهم في سيارة شحن ببريطانيا.

وقالت الشرطة البريطانية، في البيان: "تواصل الشرطة عملها لتحديد هوية الضحايا. وحتى الآن نعرف أن الضحايا كانوا من مواطني فيتنام. وقد اتصلنا بالحكومة الفيتنامية. كما اتصلنا بشكل مباشر مع الأسر في فيتنام وبريطانيا، ونرى أننا عثرنا على أسر الناس الذين انتهى طريقهم في أراضينا بالمأساة".

وبحسب شبكة "إن بي سي إن"، أشارت الشرطة إلى أنها لا تتوفر لديها حتى الآن أية صلاحيات لذكر أسماء الضحايا.

وعثرت شرطة مقاطعة إسيكس في 23 أكتوبر الماضي على 39 جثة داخل حافلة شحن وصلت إلى بريطانيا من بلجيكا.

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وأعلنت السلطات البريطانية في البداية أن الحديث يدور عن مواطنين صينيين، غير أن الجالية الفيتنامية في بريطانيا قالت في 26 أكتوبر إنه كان بين القتلى مواطنون من فيتنام.

وتم احتجاز خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في الحادث، ومنهم سائق الحافلة موريس روبنسون صاحب الـ25 عاما من ايرلندا الشمالية.

وترى السلطات البريطانية أن هاريسون هو الذي أوصل الحافلة إلى مدينة زيبريوغي البلجيكية قبل توجهها إلى بريطانيا. وأمرت المحكمة باعتقال المتهم حتى بداية المحاكمة المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.