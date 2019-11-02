كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى ومفقودون بتحطم مروحية في بحر اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن فرق الإنقاذ عثرت على 3 جثث لمواطنين من كوريا الشمالية، من أصل 7 أشخاص فقدوا، إثر تحطم مروحية قبالة ساحل أرخبيل ليانكورت المتنازع عليه في بحر اليابان.

ونقلًا عن مسؤولون في كوريا الشمالية، أنه "تم العثور على ثلاثة جثث، وتم استعادة واحدة من هذه الجثث بواسطة عمال الإغاثة التابعين للبحرية الكورية الجنوبية خلال عملية تحت الماء بالغواصات".

وقد أفادت الوكالة الكورية الجنوبية، أن حرس السواحل سيستمر في البحث وعملية الإنقاذ في البحر، وستركز البحرية على على المهمات تحت الماء".

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وتحطمت الطائرة التي أقلعت من جزر دوكدو المتنازع عليها بين كوريا الجنوبية واليابان الخميس الماضي، وكانت تحمل 5 عمال إغاثة، وشخص مصاب وصديقه.

وكان مسؤول بإدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية، قد ذكر في وقت سابق أن طائرة تابعة للإدارة تقل سبعة أشخاص سقطت في البحر قبالة جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة مشطت المنطقة بحثا عن ناجين، في حين أرسلت وزارة الدفاع أيضا سفنا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بأن الطائرة الهليكوبتر، التي كانت تقل مريضا إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو، حسبما جاء في وكالة سبوتنيك.