كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام: يجب التعامل مع الاتجار بالبشر بصرامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فيتنام اليوم السبت، إنه يجب التعامل مع المتاجرين بالبشر بصرامة حيث أبلغت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أن العديد من مواطنيها كانوا من بين 39 شخصًا عثر عليهم مقتولين في حاوية شاحنة في بريطانيا الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لي تي تو هانج في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "لقد أبلغت شرطة اسكس السفارة الفيتنامية في بريطانيا بوجود مواطنين فيتناميين، مجهولي الهوية، من بين 39 ضحية في حادثة الشاحنة".

وقالت هانج في بيان السبت "تدين فيتنام بشدة الاتجار بالبشر وتعتبره جريمة خطيرة ؛ يجب التعامل مع المتاجرين بصرامة".

قالت الشرطة البريطانية يوم الجمعة إنها تعتقد الآن أن جميع الأشخاص الـ 39 الذين عثر عليهم ميتين في مؤخرة شاحنة في إسيكس بالقرب من لندن في 23 أكتوبر كانوا فيتناميين.

اعتقلت الشرطة في فيتنام شخصين واستدعت آخرين لاستجوابهم يوم الجمعة للاشتباه في تورطهم في حادث الشاحنة.

وقالت هانغ في البيان إن فيتنام تعمل عن كثب مع الشرطة البريطانية للتحقق من هويات الضحايا ودعت الدول الأخرى إلى التعاون في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

و اضافت: "هذه مأساة إنسانية.. إننا نشعر بحزن عميق ونود أن نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا ونتمنى لهم التغلب على هذا الألم الكبير والخسارة في القريب العاجل."



وفي وقت سابق، قالت قوة شرطة إسيكس إنه عثر على 31 رجلًا وثماني نساء مقتولين في الشاحنة صباح الأربعاء في حديقة صناعية في غرايز، وهي بلدة تبعد 25 ميلًا (40 كيلومترًا) شرق لندن. وفي وقت سابق، قالت قوة شرطة إسيكس إنه عثر على 31 رجلًا وثماني نساء مقتولين في الشاحنة صباح الأربعاء في حديقة صناعية في غرايز، وهي بلدة تبعد 25 ميلًا (40 كيلومترًا) شرق لندن. أعطى قاضٍ المحققين 24 ساعة أخرى لاستجواب السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من أيرلندا الشمالية تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل. لم توجه إليه تهمة، ولم تفصح الشرطة عن اسمه. Advertisements