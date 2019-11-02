كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع قادة الآسيان في ظل سحابة الحرب التجارية بين واشنطن والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم ماليزيا المخضرم اليوم السبت في بداية قمة إقليمية عقدت في ظل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إنه يتعين على دول جنوب شرق آسيا الاتحاد معا في مواجهة الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولكن مع اجتماع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، لم يكن هناك أي مؤشر على أنهم قد وضعوا اللمسات الأخيرة على اتفاق تجارة مخطط له تدعمه الصين يمكن أن يخلق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

وقال مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا البالغ من العمر 94 عامًا، في قمة أعمال على هامش الاجتماع الرئيسي، " لا نريد خوض حرب تجارية. لكن في بعض الأحيان عندما لا يكونون لطفاء معنا، يجب أن نكون غير مهتمين بهم".

وفي إشارة واضحة إلى ترامب، الذي بدأت إدارته في رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي، قال مهاتير "إذا لم يكن الشخص هناك، فربما يكون هناك تغيير".

وأوضحت مسودة البيان الختامي لقمة الاسيان التي اطلعت عليها رويترز ان الزعماء سيعبرون عن "قلقهم العميق من التوترات التجارية المتزايدة والمشاعر الحمائية المستمرة المناهضة للعولمة."

وقال دبلوماسيون، إن التجارة ستكون الموضوع الرئيسي، مع توقع نقاش ضئيل حول المشكلات الإقليمية الدائمة مثل النزاعات البحرية مع الصين حول بحر الصين الجنوبي ومحنة لاجئي الروهينجا الذين طردوا من ميانمار.

وذكر أرين جيرا، رئيس المجلس الاستشاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وهي هيئة أنشأتها الدول الأعضاء: "نريد السلام الاقتصادي العالمي".

وصلت دول جنوب شرق آسيا التي تعتمد على الصادرات إلى النهاية الحادة للحرب التجارية، مع توقع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات هذا العام. وهم قلقون أيضًا من زيادة النفوذ الصيني في منطقة لا يزال عدد سكانها أكثر من 620 مليون نسمة، وهو لا يزال أقل من نصف سكان الصين.

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ترسل الولايات المتحدة، وهي شريك تجاري مهم، وفدًا إلى الاجتماعات. لكن اثار تخفيض مستوى وفدها مقارنة بالوفود في السنوات السابقة وتلك الخاصة بالدول الأخرى قلق أولئك الذين رأوا واشنطن بمثابة ثقل أمني لبكين.

سيمثل الولايات المتحدة وزير التجارة ويلبر روس ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين بدلًا من الرئيس دونالد ترامب أو نائب الرئيس مايك بينس. وترسل الصين رئيس الوزراء لي كه تشيانغ.

وصرح كانثي ساثامونجخون، وزير الخارجية التايلاندي السابق، لرويترز " يشير هذا إلى أن الولايات المتحدة لاعب أقل أهمية في منطقتنا."

كانت دول جنوب شرق آسيا تأمل في إحراز تقدم نحو الانتهاء من الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) - التي تضم 16 دولة تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي نصف سكان العالم.

لكن لم يكن هذا واضحا بعد الغاء مؤتمر صحفي كان مقررا في وقت متأخر يوم الجمعة. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي مطالب الهند، التي تشعر بالقلق إزاء الفيضان المحتمل للواردات الصينية.

وقال مارتي ناتاليجاوا، وزير الخارجية الاندونيسي السابق، لرويترز "وضع الصيغة النهائية لمفاوضات RCEP أصبح اختبارا رئيسيا لقدرة الاسيان على تحقيق مركزيتها التي كثيرا ما يستشهد بها."

وأوضحت جماعات حقوق الإنسان إنها لا تتوقع أن تفعل دول جنوب شرق آسيا الكثير لمعالجة مشاكل مثل لاجئي الروهنجيا أو مناقشة مسائل مثل الاستبداد المتزايد لبعض الدول الأعضاء.