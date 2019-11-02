كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى من الفلسطينيين بغارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عنيفة على مواقع للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني، وإصابة ثلاثة آخرون.

وقتل الشاب أحمد محمد الشحري (27) عاما من سكان مدينة خان يونس متأثرا بجراح أصيب بها خلال القصف الإسرائيلي على المدينة، حسبما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة.

وقد أعلن القدرة، أن ثلاثة مواطنين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة جراء الغارات.

Advertisements

من جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم استهداف مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل.

ونشر المتحدث صورا للمواقع العسكرية التابعة لحماس التي تم استهدافها.