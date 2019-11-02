هونج كونج تستعد لدعوة " طارئة " للحكم الذاتي

خرج المتظاهرون إلى الشوارع لمدة خمسة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان، غاضبين من التدخل الصيني المتصوَّر بحريات هونغ كونغ، بما في ذلك نظامها القانوني والسياسة. تنفي الصين التهمة.

دعا الناشط البارز المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ 100 ألف شخص إلى التجمع في عطلة نهاية الأسبوع الـ 22 على التوالي.

وهاجم بعض النشطاء الشرطة بقنابل حارقة واشعلوا حرائق بالشوارع وهدموا المباني الحكومية والشركات التي تعتبر مؤيدة لبكين.

قد تعرض شرطي لطعن في الرقبة بسكين الشهر الماضي. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والجولات الحية العرضية. وأصيب عدة أشخاص.

تم استبعاد ونج من الترشح للانتخابات المحلية القادمة، وهي خطوة قال إنها "مدفوعة سياسيا بوضوح".

وقال للصحفيين يوم الجمعة "إذا كان هناك المزيد والمزيد من الناس، ليس فقط بضعة آلاف، وخرج أكثر من 100 الف شخص من سكان هونغ كونغ إلى الشوارع غدًا، سيعرف العالم كيف يناضل أهالي هونج كونج من أجل انتخابات حرة".

و قد اكدت البيانات الحكومية أن هونج كونج تراجعت إلى الركود للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث، متأثّرة بالاحتجاجات العنيفة المتزايدة المناهضة للحكومة والحرب التجارية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين.

انكمش الاقتصاد بنسبة 3.2 ٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من الفترة السابقة، وتقلص للربع الثاني على التوالي ليطابف التعريف الفني للركود، وفقا لبيانات الحكومة الأولية.

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خلافا عن العام السابق، تقلص الاقتصاد بنسبة 2.9 ٪. كانت القراءات الأضعف بالنسبة للمركز المالي الآسيوي منذ 20082009.

مع عدم وجود نهاية للاحتجاجات في الأفق، حذرت زعيمة المدينة كاري لام يوم الثلاثاء من أن النمو قد ينكمش لمدة عام كامل حيث تراجعت مبيعات التجزئة والسياحة.

خرج المتظاهرون في هونج كونج إلى الشوارع لأكثر من أربعة أشهر، في حركة أثارها القلق بشأن مشروع قانون لتسليم الصين لا يحظى بشعبية، ومنذ ذلك الحين تزايدت المطالب لتشمل الإصلاح السياسي.

واجهت الشرطة انتقادات لاستخدامها تكتيكات ثقيلة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي وخراطيم المياه للسيطرة علي المحتجين. في بعض الأحيان أطلقوا أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابة ناشط في سن المراهقة في صدره الشهر الماضي. لكن تقول الشرطة إنهم هم ضحايا العنف، حيث القي عليهم المتظاهرون الطوب والقنابل الحارقة.

في مظاهرة يوم الأحد، ألقى بعض المتظاهرين مظلات وأشياء أخرى على شرطة مكافحة الشغب، التي ردت بالغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق الرئيسي. قام المتظاهرون بنقل الطوب من الرصيف ونثرهم في الشوارع لمنع السيارات.