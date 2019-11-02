كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين تتجه نحو تعزيز تطبيق القانون في كل من هونج كونج وماكاو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في محاولة للحفاظ على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ومكافحة التأثيرات الخارجية، أعلن المسؤولون الصينيون يوم الجمعة، أن الحكومة المركزية ستعمل على تعزيز تطبيق القانون في كل من هونج كونج وماكاو.

تحدث شين تشونياو، رئيس لجنة هونج كونج وماكاو والقانون الأساسي، متحدثًا إلى جانب أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب في الأول من نوفمبر، في بيان سابق من الحزب الشيوعي، قال، إن الحكومة المركزية تخطط "لتأسيس وتعزيز نظام قانوني" وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأعلن "شن"، متحدثًا عن الإطار الذي جاء لهونج كونج وماكاو عندما عادوا إلى السيطرة الصينية من المملكة المتحدة في العام 1997 والبرتغال في العام 1999، على التوالي: "لن نسمح مطلقًا بأي سلوك يتحدى الحد الأدنى المتمثل في دولة واحدة ونظامان".

وأضاف، أن المسؤولين سيبدون عدم التسامح مطلقًا مع الأفعال التي تشجع على النزعة الانفصالية أو تهدد الأمن القومي وستحمي بحزم وتحتوى تدخل القوى الأجنبية في شؤون هونج كونج وماكاو وتنفيذ أعمال الانفصالية والتخريب والتسلل والتخريب.

في حين أن المنطقتين الإداريتين الخاصتين (SARS) لديهما "قوانين أساسية"، أو دساتير مصغرة، كما أوضح "شن"، أن النظام يسمح "للحكومة المركزية بممارسة سلطتها على النحو المنصوص عليه في الدستور والقانون الأساسي".

وأكد "شن"، أنه من أجل ضمان مقاومة هونج كونج وماكاو للنفوذ الخارجي، والاحتفاظ بالقومية والالتزام بسيادة الحكومة المركزية، سيخضع الناس في منطقة المنطقتين الإداريتين الخاصتين لزيادات في متطلبات إنفاذ القانون والتعليم الوطني.

وقال: "سنقوم بتعزيز التعليم الوطني لسكان هونج كونج وماكاو، وخاصة الموظفين المدنيين والشباب، بما في ذلك تعليم الدستور والقانون الأساسي، والتاريخ والثقافة الصينية، من أجل تعزيز وعيهم الوطني وروحهم الوطنية".

ويأتي هذا الإعلان عن سياسة جديدة مع استمرار الاحتجاجات المستمرة منذ شهور في هونج كونج ومعارضة الحكومة وتزايد الاتهامات التي وجهت إلى أطراف خارجية تحاول تقويض سيادة الحكومة الصينية على المدينة.

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عبر الرئيس الصيني شي جين بينج عن شعور مماثل لـ "شن" فيما يتعلق بالمبادئ الدستورية للبلاد قبل شهر واحد بالضبط من المؤتمر الصحفي يوم الجمعة.

وقال، خلال الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية: "المضي قدمًا، يجب أن نلتزم بمبدأ التوحيد السلمي ومبدأ دولة واحدة ونظامان، والحفاظ على الرخاء والاستقرار في هونج كونج وماكاو".

كما أكد على الحاجة إلى "توحيد جميع أبناء وبنات الصين، ومواصلة السعي من أجل التوحيد الكامل لوطننا".

وتعطلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج يوم الجمعة بعد ليلة من الاشتباكات في منطقة البار المركزية ودعا الناشط البارز المؤيد للديمقراطية جوشوا وونغ إلى مغادرة 100000 شخص إلى شوارع المدينة التي تحكمها الصين يوم السبت المقبل.

ومع فشل الاحتجاجات "وميض الهواتف المحمولة" في ثلاثة مراكز التسوق، التي يروج لها النشطاء عبر الإنترنت.

كما اختلط محتجون يرتدون ملابس سوداء يرتدون أقنعة واقية من وجوه مع محتفلين بالثياب الهالوين في الشوارع الضيقة المنحدرة في لان كواي فونج يوم الخميس الماضي وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها حي البار.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود أسفل التل في الحي التجاري المركزي وتعرضت للضرب والاعتداء اللفظي من قبل المحتفلين، وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تطلق رذاذ الفلفل مباشرة على وجوه اثنين من المحتجين.

كما خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع لمدة خمسة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان، غاضبين من التدخل الصيني المتصوَّر بالحريات المكفولة للمدينة عندما عادت من الحكم البريطاني إلى الصين عام 1997. وتنفي الصين هذا الاتهام.