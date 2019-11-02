العثور على غواصة بريطانية مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية قبالة مالطا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح خبراء آثار، يوم الخميس، إنّهم اكتشفوا حطام غواصة بريطانية اختفى أثرها في الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة ساحل مالطا.

والتقت الغواصة "إيرج" مع غواصات أخرى في مالطا حينها. ونفذت عدة مهام عندما أمرتها البحرية البريطانية وباقي الأسطول بالانتقال إلى مصرَ بسبب حصار الألمان الشديد للجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

ثم أبحرت "إيرج" في 27 نيسان/أبريل عام 1942 وعلى متنها طاقم مكوّن من 32 فردًا و11 عسكريًا وصحفيًا واحدًا، لكنها لم تصل إلى الإسكندرية في موعدها المقرر في السادس من أيار/مايو وبقي مصيرها مجهولًا حتى اليوم.

وقال فريق من جامعة مالطا، أنّه كان قد قضى 20 عامًا في مسح المناطق الساحليّة للجزيرة، بناءً على طلب حفيد قائد الغواصة فإنهم أجروا هذا الصيف مسحًا على منطقة انتشرت بها بكثافة ألغام ألقتها القوات النازية.

Advertisements

صورة للغواصة "إيرج" (تويتر)

وكشف تصوير بأجهزة متخصصة عن وجود جسم يشبه الغواصة على عمق 130 مترًا وعلى بعد نحو ثلاثة كيلومترات تقريبا من الساحل، ثمّ عثرت أجهزة غطس على الغواصة لكن بدون جزء كبير من مقدمتها.

وقال البروفيسور تيمي جامبين رئيس البعثة الجامعية: ”الأضرار بمقدمة (الغوّاصة) تكشف عن انفجار عنيف للغاية“.

وأضاف أنها أصيبت بلغم وهي لا تزال تبحر على سطح الماء بعد وقت قصير من مغادرتها مالطا تحت جنح الظلام.