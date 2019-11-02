قطاع غزة: شهيد وإصابتان في قصف إسرائيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، في قطاع غزة، وذلك جراء الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، استشهاد أحمد محمد الشحري (27 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء الاستهداف الإسرائيلي لمنطقة غرب خان يونس فجر اليوم.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، قد أفاد في وقت سابق أن ثلاثة فلسطينيين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج من إصابات وصفت ما بين متوسطة إلى خطيرة.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن طائرات الاحتلال قصف موقعا للمقاومة قرب البيدر جنوب مدينة غزة، وموقعا آخر للمقاومة شمال القطاع.

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقعين للمقاومة شرقي محافظة خان يونس وغربها، وموقعا للمقاومة في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأرضا زراعية بمنطقة المنطار شرق مدينة غزة.

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وقال مصدر أمني فلسطيني في غزّة إنّ "قوّات الاحتلال شنّت عشرات الغارات الجوّية على مواقع للمقاومة الفلسطينيّة وأراض زراعيّة، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع وعدد من المباني المدنيّة القريبة منها".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عسكرية في شمالي وووسط وجنوبي قطاع غزة، الليلة الفائتة، وذلك بداعي الرد على إطلاق صواريخ باتجاه "سديروت" و"المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف".

وبحسب الجيش، فإن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت مواقع عسكرية للقوة البحرية التابعة لحركة حماس، ومنظومة الدفاعات الجوية، ومواقع لإنتاج وسائل قتالية.

كما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنى تحتة تحت الأرض تابعة لحركة حماس، ومخزنا للوسائل القتالية.