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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: نعرف جيدا من هو قائد داعش الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعرف بالتحديد هُوية الزعيم الجديد لتنظيم داعش الذي سماه الناطق الجديد باسم التنظيم المكنى بأبو إبراهيم الهاشمي القرشي.
وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة له على تويتر، أمس: «لدى داعش قائد جديد.. نحن نعرف بالضبط من هو».
وكان الناطق الجديد باسم أبوحمزة القرشي قد اعترف في تسجيل صوتي، الليلة قبل الماضية، بمقتل زعيم التنظيم المقتول أبوبكر البغدادي، معلناً اختيار شخص خلفاً للبغدادي في زعامة التنظيم المتشدد.
وأكد تنظيم داعش الإرهابي أول من أمس مقتل أبوبكر البغدادي في غارة أمريكية مطلع الأسبوع الجاري. كما أكد التنظيم في تسجيل صوتي مقتل الناطق باسمه أبوالحسن المهاجر.
والأحد الماضي أعلن الرئيس الأمريكي مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.
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