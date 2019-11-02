"الخليج": الإجراءات المتبعة لعزل ترامب صعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "بدأ مجلس النواب الأمريكي إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، على خلفية طلبه من الرئيس الأوكراني التحقيق مع شركة أوكرانية لها صلات بابن منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إلا أن هذا الإجراء لا يعني أن العزل قد يصبح أمراً واقعاً".



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - " إن تصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأكثرية 215 صوتاً مؤيداً، مقابل رفض 196، مجرد إجراء أولي يؤسس لمرحلة تالية يقوم بها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، من خلال تحقيقات مطولة قد تستغرق عدة أشهر، وتنتهي كما انتهت ثلاث حالات مماثلة تعرض لها الرؤساء أندرو جونسون (1868)، وريتشارد نيكسون (1974)، وبيل كلنتون (1999)، بفشل عزل الأول واستقالة الثاني قبل استكمال إجراءات العزل، وعدم اكتمال النصاب القانوني بالنسبة للثالث".

ومضت الصحيفة "البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترامب لن يتعاون مع تحقيق الديمقراطيين، واتهمهم باختيار «إضاعة الوقت في تحقيق زائف»، فيما وصف ترامب الإجراءات بأنها «أعظم حملة لتشويه السمعة في التاريخ الأمريكي».

وبحسب الصحيفة "الإجراءات المتبعة للعزل تتم على ثلاث مراحل، تبدأ بطلب شهود، وإصدار مذكرات استدعاء، ومن ثم تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، عملية تثبيت الأدلة من شهادات ووثائق، وفي المرحلة الثالثة يتم تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية لتحديد الاتهامات والمصادقة عليها، وبعدها يُصار إلى عرض القضية على مجلس الشيوخ بأكثريته الجمهورية لمواصلة التحقيق والمصادقة على العزل.

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وقالت "الإجراءات طويلة ومعقدة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي كشفت ارتفاع نسبة مؤيدي عزل ترامب بين الشعب الأمريكي، كما أن وسائل الإعلام الرئيسية تشارك في الحملة ضد ترامب وتؤيد مواصلة إجراءات العزل، وصولاً إلى خروجه من البيت الأبيض.

وتابعت "محطة «سي إن إن» الإخبارية، تنحو هذا المنحى، وكذلك صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، حيث ألغى البيت الأبيض اشتراكه في الصحيفتين بسبب تحريضهما الدائم على ترامب.

جون كونواي ونيل كاتيال كتبا مقالة مشتركة في «واشنطن بوست»، طالبا فيها بمواصلة الضغط على الكونجرس لبدء إجراءات مساءلة ترامب وعزله، «بعد اعترافه بإجراء اتصالات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن».

لكن، هل تنجح كل هذه الجهود؟

يقول المتابعون لمسألة العزل إن القضية صعبة، لكن إذا أراد الديمقراطيون تحقيق نتيجة، فعليهم تضييق الاتهامات واختصارها للحؤول دون توسيع التحقيقات الخاصة بالمساءلة، واختيار القضايا التي تشكل انتهاكاً حقيقياً لقانون وعرقلة العدالة، وإساءة استخدام السلطات.

واختتمت "ومع ذلك، فإن ترامب ليس سهلاً، وليس من الأشخاص الذين تُمكن هزيمتهم بسهولة، فهو بارع في المناورة، وهو أيضاً شرس وسليط اللسان لا يتورع عن استخدام تعابير مسيئة تجاه إي كان، وخارجة على اللياقات والدبلوماسية.